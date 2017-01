DIRECT. Suivez le procès d'un agriculteur jugé à Nice pour avoir aidé des migrants

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MIGRANTS

: Quelles sont les principales actualités de ce début de journée ? :



Cédric Herrou, agriculteur des Alpes-Martimes, est jugé cet après-midi à Nice pour être venu en aide à des migrants. Nous l'avons rencontré pour qu'il explique sa démarche. Suivez le procès en direct.



• L'Agence nationale du médicament a décidé de suspendre la commercialisation de l'Uvestérol D, un médicament pour palier les carences en vitamine D. Son mode d'administration par pipette est soupçonné d'être à l'origine du décès d'un nouveau-né peu avant Noël.



• L'auteur de l'attentat qui a fait 39 morts dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul la nuit du Nouvel An a été identifié, déclare, ce matin, le ministre turc des Affaires étrangères. Le ministre n'a toutefois pas communiqué l'identité du tireur.



• La campagne continue de battre son plein. Parmi les nouvelles du matin, on a appris que Ségolène Royal et Stéphane Le Foll n'avaient pas encore choisi leur candidat pour la primaire de la gauche, à la différence de Mazarine Pingeot, qui a choisi Vincent Peillon..

: Ne melangeons pas tout en effet...la situation des migrants n'a rien a voir avec l'occupation!!!

: Tout à fait d'accord avec vous. Puis si personne n'aide n'appelle-t-on pas cela "Non assistance à personne en danger"?

: C'est honteux de mettre au tribunal un homme comme cela, cette loi aurait dû être supprimée.

: Merci à Cédric pour son courage . Nous exigeons la relaxe pure et simple. Ce procès est une honte pour notre pays.

: Vous êtes nombreux, dans les commentaires, à afficher votre soutien à Cédric Herrou, l'agriculteur des Alpes-Maritimes jugé cet après-midi pour avoir aidé des migrants.

: Totalement solidaire avec Cédric Herrou. Si j'avais vécu en France au temps de l'occupation, j'aurais été heureuse d'être aidée et non pas dénoncée.... Bravo à lui. Si j'avais son adresse mail, je l'aiderais bien volontiers. Ne mélangeons pas tout : le terrorisme et des migrants qui fuient l'horreur des guerres....

: Avant son procès, Cédric Herrou a rencontré notre journaliste. "J'étais bien conscient que cela pouvait se terminer ainsi",explique l'agriculteur, qui espère que ce procès lui permettra d'expliquer sa démarche, mais n'a pas l'intention d'arrêter. "Je n'ai pas envie de devoir expliquer à mes enfants que je n'ai rien fait."









(SIMON GOURMELLET / FRANCEINFO)



: Cédric Herrou, un agriculteur de 37 ans de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, comparaît cet après-midi devant le tribunal de Nice, pour avoir aidé des migrants venus d'Italie. Il vient d'arriver sous les applaudissements, une scène filmée par notre envoyé sur place, Simon Gourmellet.

