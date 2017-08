Aide aux migrants : le militant Cédric Herrou est condamné en appel à quatre mois de prison avec sursis

La cour d'appel des Bouches-du-Rhône a condamné, mardi 8 août, l'agriculteur Cédric Herrou à quatre mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants. Le 19 juin, à Aix-en-Provence, huit mois de prison avec sursis avaient été requis à son encontre pour "aide à l'immigration clandestine" de migrants à la frontière franco-italienne.

"J'ai l'impression de ne pas être du tout entendu par la Justice (...) Je voudrais que a Justice prenne en compte ces demandeurs d'asile", a réagi le militant sur BFMTV,d dénonçant un "problème de gestion de l'Etat". "Je crois qu'il y a une dérive de l'Etat français, une dérive de la Justice", a-t-il poursuivi, appelant à un "sursaut national" "pour que la France reste noble, reste belle, reste digne". Interrogé sur d'éventuels regrets, Cédric Herrou s'est montré clair : "Je ne regrette vraiment rien du tout. Et ce n'est pas sous la menace que j'arrêterai."

"Déçu de l'incompréhension de la Justice"

Mardi, avant que la court rende son arrêt, le militant s'est dit, sur franceinfo, "toujours confiant dans les actions que nous menons et un peu déçu de l'incompréhension de la Justice".

Cédric Herrou a été jugé pour avoir transporté et hébergé des migrants clandestins qui transitaient par la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), près de la frontière italienne, où il habite. Comme lui, des centaines d'habitants de cette vallée viennent en aide à ces hommes et femmes venus du Soudan, d'Erythrée ou du Nigeria et qui ont traversé la Libye et la Méditerranée pour arriver en Europe.