Bruxelles : deux militaires visés par une "attaque terroriste" au couteau, leur assaillant abattu

Un homme a agressé au couteau deux militaires à Bruxelles, vendredi 25 août, ont annoncé les autorités belges. Ces derniers ont riposté avec leurs armes à feu, et l'assaillant est mort, a indiqué le parquet fédéral. "Nous pensons qu'il s'agit d'une attaque terroriste", a indiqué une porte-parole du parquet : l'agresseur "a crié deux fois 'Allah Akbar' en attaquant les militaires", précise-t-elle.

Le parquet fédéral a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat dans un contexte terroriste". Un seul des deux militaires visés a été blessé, "légèrement" selon le parquet. Il a été touché à la main, a précisé le maire de Bruxelles, Philippe Close.

Un "individu isolé" selon le maire de Bruxelles

Ce dernier a déclaré à la presse qu'il s'agissait de l'acte d'un "individu isolé". Selon l'agence de presse Belga, l'assaillant, qui serait âgé d'une "trentaine d'années", avait été conduit à l'hôpital. Il avait été décrit dans un premier temps comme "neutralisé"; avant que le parquet n'annonce sa mort.

L'attaque s'est produite peu après 20h, sur le boulevard Emile Jacqmain, en plein centre-ville de Bruxelles. Des militaires armés patrouillent depuis plus de deux ans dans de nombreux sites jugés "sensibles" en Belgique, en raison de la menace terroriste, à l'image de l'opération Sentinelle en France.

"Tout notre soutien à nos militaires", a réagi le Premier ministre Charles Michel sur Twitter.

Tout notre soutien à nos militaires. Nos services de sécurité restent attentifs. Nous suivons la situation de près avec @crisiscenterBe — Charles Michel (@CharlesMichel) August 25, 2017

Plusieurs attaques au couteau similaires en 2016 en Belgique

Ce n'est pas la première attaque au couteau commise en Belgique. Le 6 août 2016, un Algérien vivant en Belgique avait attaqué à la machette deux policières devant l'hôtel de police de Charleroi aux cris de "Allah Akbar", les blessant au visage et au cou avant d'être abattu. Le groupe Etat islamique avait revendiqué cette attaque.

Le 7 septembre 2016, à Molenbeek, commune bruxelloise considérée comme un foyer de l'islamisme radical, deux policiers avaient reçu des coups de couteau sans toutefois être blessés, grâce au port d'un gilet pare-balles. L'auteur des faits, inculpé pour tentative de meurtre, n'a pas de lien avéré avec la mouvance islamiste.

Le 5 octobre 2016, enfin, deux agents de police qui circulaient à proximité d'un hôpital à Schaerbeek, autre commune de Bruxelles, avaient été agressés avec un couteau, et blessés l'un "au ventre" et l'autre "au cou". L'assaillant a été inculpé de "tentative d'assassinat dans un contexte terroriste" et de "participation aux activités d'un groupe terroriste".