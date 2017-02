VIDEO. Les combats reprennent en Ukraine

La guerre aux portes de l'Europe. Les affrontements ont repris entre les soldats ukrainiens et les séparatistes prorusses. Une nouvelle flambée de violence a eu lieu, mercredi 1er février. À l'est de l'Ukraine, on entend des tirs de mortiers.

Dix-neuf morts en quatre jours

Presque trois ans après le début du conflit dans cette région et un cessez-le-feu fragile, les séparatistes repartent à l'offensive. Sont-ils dopés par l'élection de Donald Trump plutôt favorable au Kremlin ? La question se pose.

Ce regain de tension, en tout cas, est particulièrement violent : dix-neuf morts en quatre jours sur la ligne de front, dont de nombreux civils. Une femme a été tuée alors qu'elle était sortie pour prendre du charbon. Dans cette petite ville de 20 000 habitants, les civils se réfugient dans des abris. L'armée ukrainienne, qui la contrôle encore, évacue les enfants en priorité. Les séparatistes menacent de s'en emparer.

