Le Polonais Donald Tusk réélu président du Conseil européen

Sitôt désigné, il a indiqué qu'il ferait "de [son] mieux pour rendre l'Union européenne meilleure". Le Polonais Donald Tusk a été réélu jeudi 9 mars président du Conseil européen, qui réunit l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres. L'ancien Premier minsitre polonais a été désigné en dépit de l'opposition de son pays d'origine. Il était soutenu par une large majorité des pays membres, dont la France et l'Allemagne. Sa reconduction serait "un signe de stabilité pour l'ensemble de l'UE", avait ainsi fait valoir la chancelière allemande, Angela Merkel.

