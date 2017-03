VIDEO. Que viennent faire Kate et William à Paris ?

Le prince William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, arrivent à Paris vendredi 17 mars. Pendant deux jours, le couple princier effectue sa première visite officielle dans la capitale française.

A cette occasion, ils lanceront l'initiative franco-britannique intitulée Les voisins et destinée à renforcer les relations entre les deux pays, à l'heure où les Britanniques s'apprêtent à déclencher le processus de retrait de l'Union européenne.

William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, et son épouse, rencontreront à cette occasion le président François Hollande.

Un dîner et un match de rugby

Après un dîner officiel vendredi à la résidence de l'ambassadeur britannique, le duc et la duchesse de Cambridge se rendront samedi au Stade de France pour assister au match de rugby entre la France et le pays de Galles, en clôture du Tournoi des six nations.

Le prince William y représentera pour la première fois officiellement l'Union du rugby galloise, dont il est récemment devenu le parrain en remplacement de sa grand-mère, la reine Elizabeth II.