VIDEO. Macron à Londres : "Le partenariat entre la France et la Grande-Bretagne est important"

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Emmanuel Macron poursuit sa campagne de la présidentielle hors des frontières françaises. Le candidat d'En marche ! était en déplacement à Londres, mardi 21 février, pour rencontrer Theresa May et parler du Brexit.

"Moi, je crois dans une France forte dans une Europe forte" a déclaré Emmanuel Macron à sa sortie du 10 Downing Street, la résidence de la Première ministre britannique. "A ce titre, la relation entre les autres pays membres et la Grande-Bretagne est importante, mais le partenariat entre la France et la Grande-Bretagne est aussi important" a ajouté le candidat à la présidentielle de 2017 devant les journalistes qui l'attendaient.

Emmanuel Macron voulait entendre Theresa May sur sa "volonté de mettre en œuvre la décision du vote britannique, dans des délais qui soient compatibles avec les exigences juridiques et parlementaires et de le faire avec beaucoup de rigueur."

Pas de questions de politique française

Emmanuel Macron n'a pas voulu répondre aux questions de politique française. Dans un sondage Elabe publié mardi, François Fillon, en hausse dans les intentions de vote, le doublerait. Emmanuel Macron serait en forte baisse.