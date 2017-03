VIDEO. "Ma maman dit que vous détestez les étrangers" : quand Nigel Farage est ridiculisé par une enfant

L'arroseur arrosé. La déclinaison britannique de la chaîne pro-Kremlin Russia Today a voulu organiser, vendredi 3 mars dans ses studios londoniens, une cérémonie pour faire chevalier Nigel Farage, l'ancien leader du parti Ukip, hostile à l'Union européenne et qui a été l'un des artisans du Brexit. Une manière de réagir aux rumeurs selon lesquelles Farage reproche à un député de son parti de ne pas en avoir fait assez pour lui obtenir cette prestigieuse distinction, précise Buzzfeed (en anglais).

"C'est très vilain ce que tu dis !"

Une petite fille, déguisée en reine, avait été invitée pour l'occasion. Mais, après avoir fait chevalier l'homme politique avec une épée gonflable, l'enfant a décidé de ne pas s'en tenir au scénario prévu. "Ma maman dit que vous détestez les étrangers", lâche l'enfant. "Non, non, ma petite, tu n'es pas censée dire ça, c'est très vilain !" réagit le présentateur, amusé et embarrassé. "La reine ne doit pas se mêler de politique", lui explique Nigel Farage en souriant.

La séquence a connu un grand succès outre-Manche. "En règle générale, je ne partage pas d'images de Russia Today, mais les règles sont faites pour être brisées", ironise un journaliste de la BBC. "Cela mérite une audience plus large", a estimé l'ancien ministre des Finances, George Osborne, en relayant les images.