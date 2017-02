Royaume-Uni : Tony Blair appelle les opposants au Brexit à la résistance

Pour sa première intervention publique depuis le référendum du Brexit, en juin 2016, Tony Blair n'a pas mâché ses mots. A l'occasion d'un discours organisé par le cercle de réflexion Open Britain, vendredi 17 février, l'ancien chef du gouvernement travailliste britannique a réaffirmé son attachement à l'Union européenne. Surtout, il a lancé un appel à la résistance destiné à tous les opposants au Brexit. "Ce n'est pas le moment de la retraite, de l'indifférence et du désespoir, mais le moment de nous dresser pour défendre ce en quoi nous croyons."

Il leur demande de convaincre les partisans de la sortie de l'Union européenne de changer d'avis. Selon lui, ils seraient allés aux urnes "sans avoir connaissance des véritables termes" du débat. "Je ne sais pas si nous allons y arriver. Mais je sais que nous allons subir un jugement sévère des générations futures si nous n'essayons pas".

Celui qui a été au pouvoir pendant dix ans (de 1997 et 2007) souhaite même "créer un mouvement qui s'étendra au-delà des frontières des partis". Un institut va ainsi voir le jour : il aura pour but de développer une argumentation contre le Brexit.

Tony Blair today gave a keynote speech where he made clear that we must avoid 'Brexit At Any Cost', which the Govt are currently pursing: pic.twitter.com/hyZbdDwRAJ