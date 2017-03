"Qu'importe le Brexit, qui a les plus belles jambes ?" : le "Daily Mail" sévèrement taclé après sa une sexiste

Le Brexit doit officiellement être déclenché mercredi 29 mars, mais ce ne sont pas les détails de la sortie du Royaume-Uni qui intéressent le Daily Mail ce mardi. "Qu'importe le Brexit, qui a les plus belles jambes ?" dit en substance le jeu de mots en une de l'édition du jour du tabloïd, accompagné d'une photo de la Première ministre Britannique Theresa May et de son homologue écossaise, Nicola Sturgeon.

La une ne passe pas. Tant auprès de personnalités politiques que de femmes journalistes. "Honte au Daily Mail", a écrit le chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. "Nous sommes en 2017, s'exaspère Yvette Cooper, une députée travailliste. Les décisions de deux femmes vont déterminer l'existence ou non du Royaume-Uni. Et ce qui fait la une, ce sont leurs jambes. Evidemment."

It's 2017. This sexism must be consigned to history. Shame on the Daily Mail. pic.twitter.com/V3RpFSgfnO — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 27 mars 2017

It's 2017. Two women's decisions will determine if United Kingdom continues to exist. And front page news is their lower limbs. Obviously pic.twitter.com/AMp0YvtISa — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) 27 mars 2017

"Débile !, "oncle ivre et pervers"

"Débile ! Et nous sommes en 2017 !" s'est exclamée la députée travailliste Harriet Harman. "Voici ce qui arrive quand vous laissez cet oncle ivre et pervers, à un mariage, éditer un journal", a commenté pour sa part la correspondante de Buzzfeed au Royaume-Uni, Jane Bradley.

Moronic! And we are in 2017! pic.twitter.com/LTGEZdtNo3 — Harriet Harman (@HarrietHarman) 27 mars 2017

This is what happens when you let that drunk, pervy uncle at a wedding edit a newspaper. pic.twitter.com/FQcqjjQMNJ — Jane Bradley (@jane__bradley) 27 mars 2017

Une journaliste de la chaîne britannique Sky News se demande si elle ne s'est pas réveillée dans les années 1960. "Alerte info : deux femmes ont quatre jambes à elles deux. Oubliez leurs cerveaux", grince une journaliste de la BBC.

Also did we wake up in the 1960's? This has got @MichelleDewbs and I fired up this morning @SkyNews #Sunrise#skypapers 6:40, 7:40, 8:30 pic.twitter.com/5RvidgVlmV — Sarah-Jane Mee (@skysarahjane) 28 mars 2017

Breaking news: two women have four legs between them. Forget their brains - utterly immaterial. United by being unwitting pin-ups pic.twitter.com/RY64nVMLyF — Emma Barnett (@Emmabarnett) 27 mars 2017

De son côté, un internaute a imaginé une une avec le même titre montrant des hommes politiques en short. Parmi eux, l'ancien Premier ministre David Cameron et l'ex-maire de Londres Boris Johnson.