Le montant global du Brexit réévalué à 100 milliards d'euros

La facture du Brexit va être salée, mais jusqu'à quel point ? Mercredi 3 mai, le Financial Times a estimé que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait coûter près de 100 milliards d'euros au pays. Soit beaucoup plus que les 60 milliards avancés par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Selon le Financial Times, cet écart s'explique par le fait que les négociateurs européens ont intégré des coûts supplémentaires liés "au secteur agricole post-Brexit et au fonctionnement administratif de l'Union en 2019 et 2020", conformément à ce que réclament la France, l'Allemagne ou encore la Pologne.

Londres conteste ces chiffres