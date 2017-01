Le chef britannique Jamie Oliver invoque le Brexit pour fermer des restaurants

Célèbre animateur d'émissions culinaires, le chef britannique Jamie Oliver traverse une mauvaise passe. Il reproche au Brexit d'entraîner une hausse du prix des produits importés, ce qui l'obligerait à fermer plusieurs restaurants de sa chaîne Jamie's Italian, au Royaume-Uni. La monnaie britannique, il est vrai, a chuté face à l'euro depuis le référendum de juin. De quoi faire bondir, entre autres, le prix de la pasta.

Chaque restaurateur le sait, le marché est difficile et depuis le Brexit, les pressions et incertitudes l'ont rendu encore plus difficile.