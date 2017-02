L'université d'Oxford pourrait délocaliser une partie de son campus à Paris

Il n’y a pas que la City qui intéresse les Français. D’après le Telegraph, un journal conservateur britannique, les universités, en particulier celle d’Oxford, attirent beaucoup les dirigeants français qui espèrent tirer avantage du Brexit. Les universités seraient en effet les premières touchées par un Brexit dur et cherchent déjà des alternatives. L’université d’Oxford a même embauché un chef de la stratégie post-Brexit pour continuer à attirer le plus de talents possible et préserver sa réputation prestigieuse. Comme d'autres universités, l'institution a déjà rencontré des représentants français pour évoquer une délocalisation à Paris.

Le campus continuerait à recevoir un financement de l'UE

Oxford n’est pas la seule université convoitée par les Français. L’université de Warwick pourrait également faire partie du campus international qui ouvrirait ses portes à Paris en 2018. Tout campus ouvert en France pourrait bénéficier du statut juridique français et continuerait à recevoir un financement de l’Union européenne, un bonus difficile à refuser.

Les universités britanniques délocaliseront certains diplômes et certificats d’études pour créer des diplômes conjoints et des laboratoires de recherche avec des universités françaises. Une manière symbolique de prouver que l’éducation n’est pas dépendante de la politique.