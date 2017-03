EN IMAGES. "Plongée dans l'inconnu", "liberté", "historique"... Le début du Brexit vu par la presse britannique

C'est le coup d'envoi de deux années de négociations complexes. Le gouvernement britannique doit déclencher le Brexit, mercredi 29 mars, en activant l'article 50 du traité de Lisbonne. Le lancement du processus de sortie de l'Union européenne fait évidemment la une des journaux au Royaume-Uni. Franceinfo vous propose sa revue de presse.

"Plongée dans l'inconnu"

"Plongée dans l'inconnu", titre The Guardian avec, en puzzle, une carte de l'Europe dont sont absents l'Angleterre, le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord.

Guardian front page, Wednesday 29 March 2017: Britain steps into the unknown pic.twitter.com/UGcrv0sLv4 — The Guardian (@guardian) 28 mars 2017

Même idée pour i, qui montre une carte de l'Europe avec le Royaume-Uni prêt à être découpé.

THE i FRONT PAGE: Brexit begins #skypapers pic.twitter.com/sgqCKL2iAu — Sky News (@SkyNews) 28 mars 2017

"Il est temps de partir"

Mais c'est surtout un cliché qui fait la une de la presse outre-Manche : de nombreux quotidiens utilisent la photo de Theresa May, la Première ministre britannique, en train de signer la lettre qui va déclencher la sortie du Royaume-Uni de l'UE. "Une lettre historique", selon le Financial Times. "Les yeux de l'Histoire sont en train de regarder", écrit le conservateur The Times. "Unité derrière le Brexit, dit May", titre le Daily Telegraph. "Chère Union européenne, il est temps de partir", écrit le tabloïd Daily Mirror.

Just published: front page of the Financial Times UK edition for March 29https://t.co/ZKoJ8izGOU pic.twitter.com/zr7EZzBkz6 — Financial Times (@FT) 28 mars 2017

Tomorrow's Times front page: The eyes of history are watching as May triggers Britain’s EU departure #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/xzVgzV2FD2 — The Times of London (@thetimes) 28 mars 2017

Tomorrow's Daily Telegraph front page: Unite behind Brexit, says May #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/m45l1SqIMt — The Telegraph (@Telegraph) 28 mars 2017

"Liberté !", s'exclame de son côté un autre tabloïd, le Daily Mail.