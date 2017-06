Emmanuel Macron annonce un "plan d'action" antiterroriste "très concret" avec Londres

La France et la Grande-Bretagne ont tous deux subi des attaques terroristes ces derniers mois. Pour l'enrayer, le président français et la Première ministre britannique entendent travailler ensemble. Mardi 13 juin, Emmanuel Macron a annoncé que la France et le Royaume-Uni avaient décidé de lancer un "plan d'action très concret" pour renforcer la lutte antiterroriste.

"Nous avons décidé ensemble d'aller plus loin ce soir en travaillant depuis plusieurs jours sur un plan d'action très concret", a déclaré le chef de l'Etat français au côté de la Première ministre britannique Theresa May à Paris. Comme seule précision, il a indiqué que l'une des mesures visera à supprimer les incitations à "la haine et (au) terrorisme" sur internet.

Quelques jours après les attentats de Londres et de Manchester, Theresa May s'est rendue à Paris pour assister au match amical de l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre, au stade de France.

Un calendrier maintenu sur le Brexit

Sur un autre dossier qui préoccupe à la fois le Royaume-Uni et ses voisins, celui du Brexit, Emmanuel Macron a enfin estimé que "la porte [était] toujours ouverte" pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne "tant que la négociation du Brexit n'est pas achevée", mais qu'"une fois commencée, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière".

De son côté, Theresa May a indiqué, lors d'un point de presse aux côtés du président français, que les négociations du Brexit démarreraient avec l'UE "la semaine prochaine".