DIRECT. Vers un Brexit "clair et net" ? Suivez le discours de Theresa May, la Première ministre britannique

Ce qu'il faut savoir

Floue jusque-là sur le Brexit, la Première ministre britannique Theresa May devrait défendre une rupture "claire et nette" avec l'Union européenne (UE) à Londres lors d'un discours, mardi 17 janvier. Le discours, auquel ont été conviés des ambassadeurs européens, doit servir de feuille de route.

Vers un Brexit "dur". Et, à en croire les fuites orchestrées dans la presse, la tendance serait à un Brexit "dur". Ou plutôt "clair et net", dernière appellation en date après les spéculations sur un Brexit "mou", "gris" et "rouge, blanc, bleu".

Lancement fin mars. Seule indication claire de la Première ministre : la promesse de déclencher la procédure de divorce d'ici la fin mars, prélude à deux ans de négociations avec Bruxelles.

Tant pis pour la livre sterling. Au risque de faire souffrir la monnaie britannique qui a déjà piqué du nez lundi, Theresa May devrait ainsi annoncer le prochain retrait du marché unique, de la Cour européenne de justice et, de manière moins explicite, de l'union douanière européenne, dans le but de reprendre le contrôle de l'immigration européenne.