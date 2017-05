Après le brexit, le petit village bavarois de Gadheim sera le nouveau cœur de l'Europe

Le brexit a des conséquences géographiques inattendues. Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le cœur géographique de l'Europe se déplace. En 2019, à la fin prévue des négociations du brexit, il se situera dans le minuscule village de Gadheim, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, selon l'Institut géographique national (IGN) à Paris.

Une vidéo humoristique

Évidemment, cette actualité et cet intérêt soudain pour leur commune amusent beaucoup les 89 habitants. Ils ont déjà planté un drapeau bleu foncé aux étoiles sur la place du village. Ils ont également lancé un groupe WhatsApp et mis en ligne une vidéo humoristique vantant la douceur de vivre dans leur village et les nombreux espaces disponibles. Autant d'emplacements à loyer bon marché et prêts à accueillir les banques qui souhaiteront quitter Londres après le brexit...

Pour l'instant, le futur "centre de gravité" de l'Europe est simplement marqué par un banal poteau en bois, planté dans un champ de colza. Quand elle est au volant de son tracteur, Karin Kessler, la propriétaire du champ, fait bien attention à contourner la zone. "Au début, j'ai pris ça pour un poisson d'avril, raconte-t-elle. Je trouve cela génial. Je vais louer cette partie de mon champ à la commune. Comme ça, on va installer un monument avec plusieurs drapeaux. Il faut marquer le coup."

Attirer des touristes

Gadheim va donc chiper le titre de cœur de l'Europe à une autre commune de Bavière, située à 80 km de là. Le maire du village espère que les retombées seront nombreuses. "Ça va attirer encore plus de touristes dans la région, assure Jürgen Götz. Peut-être même davantage que notre carnaval ! Notre commune abrite les plus jolis jardins rococo d'Europe, notre vin est aussi réputé".

En réalité peu importe où se situe le cœur de l'Europe, le plus important c'est que chacun se sente Européen. Jürgen Götz, le maire de Gadheim à franceinfo

Après s'être situé en Belgique pendant près d'une décennie, le centre géographique de l'Union européenne se trouve en Allemagne depuis mai 2004, avec le passage de 15 à 25 pays membres.