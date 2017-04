L'organisation séparatiste basque ETA fournit une liste de caches d'armes aux autorités françaises, actant son désarmement total

L'ETA a tenu parole. Comme promis, l'organisation séparatiste basque espagnole a fourni à la police une liste de 12 caches d'armes dans le Sud-Ouest de la France, samedi 8 avril 2017. Les informations ont été transmises via des "artisans de la paix" de la société civile française. Ces caches d'armes et d'explosifs, qui constitueraient ce qu'il reste de l'arsenal d'ETA, sont situées dans les départements des Pyrénées-Atlantiques.

Jean-Noël Etcheverry, un des "artisans de la paix" a fourni une liste de 12 caches d'armes à la Commission internationale de vérification (CIV), qui l'a transmise aux autorités françaises compétentes, a indiqué le président de la Commission, selon France Bleu Pays-Basque. L'organisation basque avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un communiqué à la BBC, son "désarmement total" pour le samedi 8 avril.

"Tourner la page de la violence"

Dans cette perspective, les services de police, ainsi que des spécialistes du déminage, sous l'autorité du Parquet antiterroriste à Paris, compétent en la matière, sont mobilisés au Pays Basque français et "prêts à intervenir à tout moment", indique-t-on de sources proches du dossier. Historiquement pour l'ETA, la France et plus particulièrement le Sud-Ouest, ont été une véritable "base arrière". D'après des experts de la lutte antiterroriste, l'arsenal d'ETA comprendrait environ 130 armes de poing et deux tonnes d'explosifs.

L'organisation, qui a fait plus de 800 morts en quarante ans de violences au nom de l'indépendance du pays basque et de la Navarre, a renoncé à la lutte armée en octobre 2011. L'ETA refusait toutefois son désarmement et sa dissolution, exigés par Paris et Madrid. Le groupe réclamait au préalable des négociations au sujet de l'emprisonnement d'environ 360 de ses membres.

Pour Jean-Pierre Massias, professeur de droit à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, rendre les armes est "le meilleur moyen de tourner la page de la violence". Interrogé par franceinfo, ce spécialiste de l'ETA estime que "c'est l'occasion pour l'organisation de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé".