L'organisation séparatiste basque ETA confirme que son désarmement total aura lieu samedi

"Le 'jour du désarmement' est demain." L'organisation séparatiste basque espagnole ETA a confirmé que son désarmement total aurait lieu samedi 8 avril, dans une lettre publiée jeudi soir par la BBC (en anglais). ETA doit remettre à la justice la liste de ses caches d'armes à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), via "artisans de la paix" issus de la société civile française.

L'organisation, qui a fait plus de 800 morts en 40 ans de violences au nom de l'indépendance du pays basque et de la Navarre, a renoncé à la lutte armée en octobre 2011. ETA refusait toutefois son désarmement et sa dissolution, éxigés par Paris et Madrid. Le groupe réclamait au préalable des négociations au sujet de l'emprisonnement d'environ 360 de ses membres.

Une manifestation pour "garantir" le succès du désarmement

Le militant écologiste basque français Txetx Etcheverry a toutefois annoncé le 17 mars que l'organisation remettrait l'intégralité de son arsenal aux autorités début avril. Le groupe appelle à une manifestation dans la ville basque, pour éviter que "les ennemis de la paix" contrecarrent cette initiative. "La seule garantie de succès est que des milliers de personnes se rassemblent [samedi] en soutien au désarmement", explique ETA dans la lettre datée du vendredi 7 avril.

L'organisation assure être déjà "une organisation désarmée" et explique avoir cédé son arsenal à la société civile chargée des modalités "politique et technique" de cette restitution. ETA aurait caché environ 130 armes de poing et deux tonnes d'explosif, principalement en France, selon des experts de la lutte antiterroriste.