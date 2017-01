Le conservateur italien Antonio Tajani est élu président du Parlement européen

Voici le nouveau président du Parlement européen. L'Italien Antonio Tajani, candidat du Parti populaire européen (PPE), a été élu avec 351 voix, mardi 17 janvier, après quatre tours d'un vote indécis.

Agé de 63 ans, cet ancien journaliste et officier de l'armée de l'air est devenu député européen une première fois en 1994 avant d'être nommé commissaire européen, chargé des transports, puis de l'industrie, entre 2008 à 2014. Proche de Silvio Berlusconi dont il fut porte-parole, il succède pour deux ans et demi au social-démocrate allemand Martin Schulz.

C'est officiel, #tajani est le nouveau #eppresident pour les 2.5 années à venir! Annoncé à l'instant par #martinschulz son prédécesseur pic.twitter.com/3c05f9yerm — Frédérique Ries (@Frederiqueries) 17 janvier 2017

Une élection longtemps indécise

Antonio Tajani succède au social-démocrate allemand Martin Schulz. Jusqu'ici, les principales formations à Strasbourg, le plus souvent le Parti populaire européen et le groupe socialiste, convenaient de se relayer au perchoir à mi-mandat. Mais le groupe socialiste a fait voler cette pratique en éclats, en refusant de s'effacer devant le PPE, auquel le poste était promis, et en présentant son président, l'Italien Gianni Pitella.