Grèce : au moins deux morts et plus d'une centaine de blessés dans un séisme qui a frappé l'île de Kos

Un séisme a frappé les îles grecques du sud-est de la mer Egée en pleine saison estivale, vendredi 21 juillet, causant la mort d'au moins deux personnes à Kos, sans doute des touristes. Ils ont été victimes de la chute du "plafond d'un bâtiment", selon l'hôpital local – les pompiers évoquent un bar du centre-ville. Les deux victimes étaient "des étrangers", ajoute le maire de Kos, Georges Kyritsis, interrogé par la radio Skai. Au moment du drame, selon les informations du média grec, ces deux personnes se trouvaient dans la rue, dans un quartier très animé de la ville de Kos. Elles ont été heurtées par les pierres du bâtiment effondré.

De lourds dégâts matériels et des bâtiments endommagés

Au moins "120" personnes ont également été blessées, selon le secrétaire d'Etat grec à la Marine Marchande, Nektarios Santorinios. Deux hélicoptères ont été dépêchés à Kos pour les transférer vers l'île de Rhodes. De nombreux bâtiments ont été endommagés et les dégâts matériels sont très importants. Le ferry Blue Star Paros, par exemple, n'a pas pu accoster et a dû continuer son itinéraire vers Rhodes, explique l'Agence de presse grecque Ana. Sur place, un témoin a filmé les dégâts sur une ancienne mosquée de la ville.

La secousse est survenue précisément à 1h31 du matin (00H31 en France). Sa magnitude est de 6,7 selon l'Institut géologique américain (USGS) et de magnitude 6 selon l'Observatoire d'Athènes, qui qualifie le séisme de "très fort". L'USGS a localisé l'épicentre (carte interactive) à 10 kilomètres au sud-est de la ville côtière turque de Bodrum et à 16,2 kilomètres à l'est de l'île grecque de Kos.

La secousse ressentie à Rhodes et à Bodrum

Sur l'île grecque de Rhodes, la secousse a surpris les touristes dans leur sommeil. L'hôtel du club Marmara de Theologos, à 30 kilomètres de la ville de Rhodes, "a tangué comme un navire, et j'ai cru qu'il allait s'effondrer", a témoigné une journaliste de l'AFP. "On a été très surpris. Cela nous a fait peur et on est immédiatement sortis", a témoigné Teddy Dijoux, 38 ans, un père de famille du club-hôtel. "Ca a duré longtemps. J'ai vite regroupé mes enfants pour sortir de l'hôtel", a raconté de son côté Sylvia Jannot, 41 ans, encore sous le choc.

Outre les îles grecques, le séisme a été fortement ressenti sur les côtes occidentales turques et surtout dans la ville turque de Bodrum. La secousse a été ressentie fortement pendant au moins une vingtaine de secondes, selon une journaliste de l'AFP. Celle-ci a ensuite dénombré au moins cinq ou six répliques de moindre intensité. De nombreuses fissures sont apparues sur les bâtiments et l'hôpital de Bodrum a été évacué pour des raisons préventives, selon les médias turcs. Le réseau de téléphonie cellulaire a été touché en raison d'une surcharge.