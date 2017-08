Deux touristes chinois arrêtés à Berlin pour des saluts nazis

Deux touristes chinois ont été arrêtés à Berlin pour avoir effectué des saluts hitlériens pour des photos devant le palais du Reichstag, a indiqué dimanche 6 août la police allemande. Les vacanciers ont été surpris samedi par des agents au cours d'une patrouille de routine en train de faire ce geste interdit et se prendre mutuellement en photo avec leurs smartphones, à l'extérieur du site historique au cœur de la capitale allemande.

Cinq cents euros de caution

"Une enquête sur l'utilisation présumée des symboles d'organisations anticonstitutionnelles a été ouverte", a détaillé une porte-parole. L'utilisation de symboles d'organisations anticonstitutionnelles, accusation fréquente contre les groupes d'extrême-droite, est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.

Agés de 36 et 49 ans, les deux touristes ont été interrogés dans un commissariat local et relâchés après avoir versé chacun 500 euros de caution. Ils sont autorisés à quitter le pays et si une amende est prononcée, l'argent de leurs cautions pourra en partie la couvrir.