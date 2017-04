Ce que l'on sait de l'attaque au camion bélier de Stockholm

"La Suède a été attaquée", vendredi 7 avril, a déclaré le Premier ministre Stefan Löfven. Un camion a foncé sur des passants dans une rue commerçante de Stockholm, avant de s'encastrer dans un grand magasin. Il a fait "des morts et beaucoup de blessés", selon les services de sécurité suédois cités par l'AFP. La police s'est refusée à donner un bilan du nombre de victimes. Franceinfo détaille ce que l'on sait de cet acte, qualifié d'"attentat" par les autorités.

Comment s'est déroulée l'attaque ?

L'attaque s'est produite peu avant 15 heures à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère, Klarabergsgatan, et de la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm, Drottninggatan. Le camion a renversé plusieurs passants, avant de s'encastrer dans un grand magasin de la capitale, Åhléns. "Il y a des morts et beaucoup de blessés", a indiqué à l'AFP une porte-parole des services de sécurité suédois, sans donner de bilan plus détaillé.

"C'était le chaos, j'ai vu des gens allongés sur le sol, raconte à franceinfo Matilda, serveuse dans un café du quartier. Les ambulances sont arrivées, il y avait aussi des hélicoptères et des militaires le long de la rue." "Mes collègues étaient dehors, ils ont tout vu, poursuit-elle. On est tous très choqués. On est en ce moment enfermés, avec deux clients, dans le restaurant. On a peur, c'est dangereux de sortir." Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent la panique des passants dans les minutes qui ont suivi le drame.

Le camion utilisé dans cette attaque porte l'effigie d'une marque de bière et appartient à une société de transport. "Il a été volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant", a indiqué à l'AFP une porte-parole de cette société.

Que sait-on des motivations de cette attaque ?

La police a affirmé ne pas avoir arrêté le chauffeur du camion : "Nous n'avons pas de contact avec celui ou ceux qui conduisaient le véhicule". Elle a, en revanche, diffusé des images de vidéosurveillance d'un homme recherché, demandant l'aide des citoyens pour le retrouver. Vétu d'une capuche, il a été filmé à proximité du lieu de l'attaque. La police n'a pas précisé s'il était soupçonné d'être le conducteur ou un éventuel complice.

"Tout indique qu'il s'agit d'une attaque terroriste", a déclaré le Premier ministre suédois, sans donner plus de précisions.

Quelle est la situation dans la ville ?

Le centre-ville de Stockholm est bouclé par les forces de l'ordre autour du lieu où s'est déroulée l'attaque. "Il y a beaucoup de policiers et d'ambulances autour de l’hôtel, a confié à franceinfo un réceptionniste, qui travaille à quelques centaines de mètres des lieux de l'attentat. Les gens sont venus se réfugier dans notre établissement pour être en sécurité."

Le métro a été entièrement fermé. "Les trains de banlieue quittent la capitale et déposent les voyageurs pour revenir vides", a écrit la police locale sur Twitter. La gare centrale de Stockholm, elle aussi située en centre-ville, a été évacuée, a rapporté l'agence de presse suédoise TT. Les locaux du Parlement et du gouvernement sont bouclés, précise la radio publique (en anglais).