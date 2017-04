CARTE. Où s'est déroulée l'attaque au camion bélier de Stockholm ?

La carte du lieu où s'est déroulé une attaque au camion bélier, le 7 avril 2017, dans le centre-ville de Stockholm (Suède). (FRANCEINFO)

L'attaque s'est produite en plein centre-ville de Stockholm. Un camion a foncé dans la foule, vendredi 7 avril, dans une rue piétonne de la capitale suédoise, avant de s'encastrer dans un grand magasin, Åhléns, une enseigne comparable aux Galeries Lafayette parisiennes. "Tout indique qu'il s'agit d'une attaque terroriste", a affirmé le Premier ministre suédois, Stefan Löfven. Celle-ci a fait "des morts et beaucoup de blessés", ont déclaré les services de sécurité.

>> Suivez les dernières informations dans notre direct

Le camion a foncé sur des passants peu avant 15 heures, au croisement d'une grande artère, Klarabergsgatan, et de la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm, Drottningsgatan. Il s'agit d'un quartier commerçant très prisé des habitants de la capitale, notamment le vendredi, où de nombreux Suédois finissent le travail plus tôt.

Le lieu de l'attaque est proche du Parlement suédois, dont les occupants ont été confinés pour des raisons de sécurité. Il est aussi tout près de la gare centrale de Stockholm, qui a été évacuée, tandis que le métro a été totalement fermé.