Autriche : une clinique condamnée pour avoir échangé des bébés à la naissance

C'est une erreur rarissime pour laquelle a été jugée une clinique de Graz, dans le sud-est de l'Autriche. L'établissement a été jugé responsable d'un échange de bébés à la naissance, survenu il y a vingt-six ans. Il a été condamné à payer 90 000 euros de dommages et intérêts à la famille plaignante, a annoncé la justice autrichienne, lundi 12 juin. Les deux parents et la jeune fille avaient lancé une procédure civile en 2015 contre la clinique. Cette dernière a annoncé son intention de faire appel.

Doris, 22 ans, avait découvert lors d'une prise de sang que son groupe sanguin ne correspondait pas à celui de ses documents de naissance originaux. Des tests médicaux et ADN avaient alors confirmé qu'elle n'était pas la fille génétique de la mère qui l'a élevée. "Pour moi, ce fut vraiment pire que pour ma mère. Tout mon corps a commencé à trembler, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds", avait-elle raconté au quotidien Krone, en 2016, après cette découverte.

La mère biologique de l'enfant pas encore découverte

"Bien sûr, ce fut un choc immense pour moi et ma fille", avait confié la mère, Evelin Grünwald. "Mais nous savions dès le début que rien ne pouvait nous séparer, que nous resterions mère et fille. Cet enfant est la meilleure chose qui me soit arrivée", avait-elle ajouté.

La clinique universitaire de Graz, où avait accouché la mère, a lancé un appel aux femmes ayant donné naissance à un enfant entre le 15 octobre et le 20 novembre 1990, afin qu'elles se soumettent à un test ADN, estimant qu'environ 200 petites filles sont nées durant la période concernée. Mais seules 30 personnes ont répondu à l'appel et les test pratiqués n'ont pas permis de découvrir la mère de l'enfant.

Pour autant, la justice considère que l'échange n'a pu avoir lieu que dans les premières heures de vie du nourrisson, né le 31 octobre, ce que conteste l'établissement qui va faire appel du jugement. La structure hospitalière a également été condamnée à payer la procédure légale d'adoption que la famille Grünwald a dû accomplir.