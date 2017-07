Un député américain critiqué pour une vidéo dans une chambre à gaz d'Auschwitz

"C'est un endroit qui doit rester silencieux. C'est un endroit pour méditer, réfléchir, et non pas pour tourner des vidéos et faire des déclarations." Le grand rabbin de Pologne a critiqué, mercredi 5 juillet, un membre du Congrès américain pour avoir tourné une vidéo dans une chambre à gaz de l'ancien camp d'extermination nazi allemand d'Auschwitz-Birkenau (Pologne), la jugeant inappropriée dans ce lieu de mémoire.

"Et certainement, l'idée d'utiliser Auschwitz et la chambre à gaz pour exprimer ses positions politiques est très dérangeante pour moi", a-t-il ajouté.

Dans une vidéo de cinq minutes publiée début juillet, et pour laquelle il s'est depuis excusé, le député républicain Clay Higgins a filmé et commenté sa visite au musée de l'ancien camp où les Allemands ont tué 1,1 million de personnes, dont un million de juifs de différents pays européens.

"C'est pourquoi la sécurité intérieure (des Etats-Unis) doit être réglée. Pourquoi notre armée doit être invincible, a lancé ce membre du Congrès alors qu'il se tenait dans une chambre à gaz. Il est difficile de s'éloigner des chambres à gaz et des fours crématoires sans un sentiment d'engagement très sobre, un engagement inébranlable, à faire en sorte que les Etats-Unis soient protégés des maux du monde", a-t-il encore expliqué.

La vidéo a également été critiquée mardi par le musée de l'ancien camp nazi allemand. "Tout le monde a le droit à des réflexions personnelles. Cependant, à l'intérieur d'une ancienne chambre à gaz, il devrait régner un silence triste. Ce n'est pas une scène", a déclaré le musée dans un tweet.

Everyone has the right to personal reflections. However, inside a former gas chamber, there should be mournful silence. It's not a stage. https://t.co/AN5aA1bYEU