L'hôtesse indienne prise en photo lors des attentats de Bruxelles a été reçue au Palais royal belge

Elle est devenue le visage des attentats de Bruxelles, le 22 mars 2016. Nidhi Chaphekar, une hotesse de l'air indienne, avait été prise en photo le visage ensanglantée et les vêtements déchirés, assise sur un banc de l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles. Sa photo avait ensuite fait le tour du monde et la une des journaux internationaux. Lundi 20 mars, Nidhi Chaphekar a été reçue au Palais royal par les souverains belges, la reine Mathilde et le roi Philippe.

Nidhi Chaphekar (à droite), blessée lors des attentats qui ont visé l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, le 22 mars 2015. (KETEVAN KARDAVA / AP / SIPA)

Le couple royal avait déjà rendu visite à Nidhi Chaphekar, en avril 2016 lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital de Charleroi, au sud de Bruxelles, dans un coma artificiel, a indiqué le Palais dans un communiqué. "Un an après les attentats, elle est à nouveau en Belgique et est reçue par les souverains à cette occasion", ajoute le communiqué. Mme Chaphekar, vêtue d'un sari traditionnel, était accompagnée au Palais de Bruxelles par son mari. L'entretien s'est déroulé "en toute intimité", a précisé l'agence Belga.