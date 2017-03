DIRECT. Un an après, la Belgique commémore les attentats de Bruxelles

Ce qu'il faut savoir

Du roi des Belges aux enfants des écoles de Molenbeek, la Belgique marque mercredi 22 mars le premier anniversaire des attentats qui ont fait 32 morts et plus de 320 blessés à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles, les pires de son histoire.

Première cérémonie à l'aéroport. Les commémorations commenceront par une minute de silence à 7h58 à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde, de victimes et de leurs proches, de membres des services de secours. C'est à cette minute, le 22 mars 2016, qu'Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, jihadistes affiliés à l'organisation Etat islamique (EI), ont déclenché leur charge de TATP dans le hall des départs, tuant 16 personnes.

Hommage à la station Maelbeek. Les représentants des autorités se rendront ensuite à la station de métro Maelbeek, au coeur du "quartier européen", pour un hommage à l'endroit même où Khalid El Bakraoui, le frère d'Ibrahim, a actionné sa ceinture d'explosifs à 9h11, faisant là aussi 16 morts. Puis le couple royal inaugurera une sculpture monumentale à deux pas du siège de la Commission européenne.

Rencontre avec les victimes à Molenbeek. Les enfants des écoles de Molenbeek, la commune bruxelloise qui fut la base arrière des jihadistes, rencontreront des victimes en début d'après-midi. Puis trois cortèges de citoyens, dont l'un partira également de Molenbeek, se dirigeront vers la place de la Bourse, que les Belges avaient spontanément transformée en mémorial il y a un an.