VIDEO. La Suède observe une minute de silence pour les victimes de l'attentat

Après la "manifestation pour l'amour" organisée dimanche, place au moment de recueillement. Lundi 10 avril à midi, la Suède a observé une minute de silence pour les victimes de l'attentat au camion bélier qui a fait 4 morts à Stockholm, vendredi 7 avril.

Peu avant 15 heures, le véhicule avait foncé sur des piétons au croisement de Klarabergsgatan, une artère du centre-ville, et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale suédoise, Drottningsgatan avant de finir sa course en s'encastrant dans la façade d'Åhléns, un grand magasin. Selon la police, le conducteur est un Ouzbek affichant des "sympathies" jihadistes.

"Stockholm restera une ville ouverte et tolérante"

Une cérémonie solennelle s'est tenue à midi dans le parc de l'Hôtel de ville de Stockholm, face à un bras de mer où patrouillait une vedette de la police, en présence de membres de la famille royale, du gouvernement, du Parlement et du corps diplomatique. Le roi Carl XVI Gustaf, la reine Silvia, la princesse héritière Victoria et le prince Carl Philip ainsi que le Premier ministre Stefan Löfven se sont recueillis tandis qu'à travers le pays les Suédois anonymes se sont figés, comme à Stockholm sur les lieux de l'attentat.

A l'Hôtel de la ville, où les drapeaux étaient en berne, la fanfare de l'armée a marqué la fin de la minute de silence et la maire de Stockholm, Karin Wanngård a pris la parole. "Nous ne céderons jamais devant la violence, nous ne laisserons pas le terrorisme vaincre", a-t-elle déclaré. "Stockholm restera une ville ouverte et tolérante".

La veille, entre 20 000 et 50 000 personnes s'étaient réunies près des lieux du drame pour une