VIDEO. "We are the World" chanté par une foule de Berlinois sur le site de l'attentat

"Personne ne viendra nous diviser. Nous sommes tous des Berlinois." Environ 200 personnes se sont rassemblées, mercredi 21 décembre, sur les lieux de l'attentat perpétré dans la capitale allemande, pour entonner la chanson We are the World.

Cette chanson, enregistrée par le supergroupe USA for Africa (qui comptait notamment Michael Jackson et Lionel Ritchie), était devenue un tube en 1985. Dans un petit discours à la fin de la chanson, un hommage a été rendu aux victimes du poid lourd qui a tué douze personnes et fait une cinquantaine de blessés, lundi soir. Habitants de la ville et réfugiés étaient présents non loin de l'Eglise du souvenir de Berlin, selon le Berliner Zeitung (en allemand). Le journal mentionne que deux autres chansons ont été reprises : Shine a Light des Rolling Stones, ainsi que Douce nuit, sainte nuit, célèbre cantique de Noël.