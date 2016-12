VIDEO. Attentat de Berlin : environ 300 manifestants réclament le départ d'Angela Merkel

Tandis que l'Allemagne recherche activement un demandeur d'asile tunisien de 24 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'attentat qui a fait 12 morts à Berlin, les mouvements populistes européens utilisent cette attaque terroriste pour dénoncer la politique d'immigration de la chancelière allemande Angela Merkel. A mots couverts, ou de manière plus explicite.

Ainsi, mercredi soir, deux manifestations distinctes ont été organisées : l'une d'elles à l'appel notamment du parti néonazi NPD et la seconde à l'appel de la formation d'extrême droite populiste Alternative für Deutschland (AfD). Quelque 300 personnes ont participé à ces rassemblements à Berlin.

"Elle doit partir le plus vite possible"

Les manifestants ont réclamé la "fermeture des frontières" et le départ d'Angela Merkel. "L'Europe a un problème que nous devons résoudre, mais sans cette femme, Angela Merkel. Elle doit partir, le plus vite possible", a assené un manifestant devant les caméras. En face, un mouvement d'extrême gauche a répliqué en brandissant des pancartes avec des cœurs rouges lors d'une contre-manifestation également organisée à Berlin.