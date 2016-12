DIRECT. Attentat de Berlin : les empreintes digitales du suspect retrouvées sur le camion

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BERLIN

: Angela Merkel a également salué la coopération internationale dans l'enquête sur l'attentat de Berlin : "Nos voisins nous font bénéficier de leur expertise" pour réagir au plus vite.

: "Nous savions depuis longtemps que l’Allemagne pouvait être la cible d'une attaque terroriste", a déclaré devant la presse Angela Merkel, la chancelière allemande.

: "Nous pouvons vous communiquer qu'il y a des indices supplémentaires que l’individu soupçonné d'avoir commis cet acte est effectivement la personne recherchée", confirme Thomas de Maizière, le ministre de l'Intérieur allemand. Il cite des empreintes digitales et d'"autres indices". "Tout est mis en oeuvre pour que l'individu soit appréhendé rapidement", ajoute-t-il.

: Le marché de Noël, où a eu lieu l'attentat lundi en plein cœur de Berlin, a finalement rouvert en fin de matinée. En revanche, pour des raisons de respect, les illuminations ainsi que les événements musicaux sont interdits.



(REUTERS)

: Selon plusieurs médias allemands, les empreintes digitales d'Anis Amri, Tunisien soupçonné d'avoir commis l'attentat au camion-bélier contre un marché de Noël du centre de Berlin, ont été retrouvées sur la portière du poids lourd utilisé pour foncer dans la foule.

: A midi, on fait le point sur l'actualité de ce jeudi :



• Les autorités allemandes font face à une polémique croissante au sujet des dysfonctionnements qui ont permis au suspect tunisien de l'attentat au camion-bélier de Berlin d'échapper à la police alors qu'il était connu comme islamiste dangereux.





• "En dépit des événements tragiques", le marché situé près de l'église du Souvenir, en plein cœur de Berlin, a rouvert à 11 heures ce matin.



• Le Parlement a adopté une série de textes, dont celui du budget rectificatif 2016. Il a également donné son feu vert définitif au projet de loi "égalité et citoyenneté".



• Poutine montre les muscles. Le président russe a annoncé vouloir renforcer la force de frappe nucléaire ainsi que des missiles capables de percer tout bouclier antimissile.

: Identifié comme un islamiste potentiellement dangereux et surveillé depuis son entrée en Allemagne, l'auteur présumé de l'attentat sur le marché de Noël, Anis Amri, est passé entre les mailles du filet des autorités. Des failles qui suscitent de nombreuses critiques outre-Rhin. Notre journaliste Axel Roux revient sur la polémique en quatre points.



(BERND VON JUTRCZENKA / DPA)

: Le marché de Berlin ouvre à nouveau ses portes. Mais des blocs de bétons sont disposés tout autour pour protéger la zone.

: Le marché de Noël de Berlin va rouvrir à 11 heures ce matin, plus de deux jours après l'attaque. La zone a été passée au peigne fin par la police.

: Dans la capitale allemande, "on en a vu d'autres, la vie continue". De nombreux habitants de Berlin se disent touchés par l'attentat. Mais ils ne souhaitent pas "donner ce qu'ils veulent aux terroristes" en cédant à la panique. Reportage sur place de Marie-Violette Bernard pour franceinfo.



(CLEMENS BILAN / AFP)

: A 9 heures, on fait le point sur l'actualité de ce jeudi matin :



Dans la capitale allemande, "on en a vu d'autres, la vie continue". De nombreux habitants de Berlin se disent touchés par l'attentat. Mais ils ne souhaitent pas "donner ce qu'ils veulent aux terroristes" en cédant à la panique. Reportage sur place de franceinfo.



• Le suspect de l'attentat de Berlin est identifié comme étant Anis Amri, un Tunisien âgé de 24 ans. Voici ce que l'on sait de cet homme qui "pourrait être dangereux et armé". Le parquet fédéral allemand offre une récompense de 100 000 euros pour toute information aidant à son arrestation.



• 14 miliciens et trois policiers ont été tués en République démocratique du Congo dans des violences qui ont éclaté hier pour le dernier jour du mandat du président Joseph Kabila, qui entend se maintenir au pouvoir.



Le PSG a largement renoué avec la victoire (5-0) contre Lorient avant la trêve de la Ligue 1. Monaco, de son côté, s'est imposé 2-1 face à Caen, talonnant de deux points au classement le champion d'automne, Nice, qui a fait match nul face à Bordeaux.

: A l'appel du parti néonazi NPD et de la formation d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD), deux manifestations distinctes ont été organisées hier soir : environ 300 manifestants ont réclamé le départ de la chancelière Angela Merkel.







(APTN)

: C'est l'homme le plus recherché d'Europe. Franceinfo revient sur ce que l'on sait d'Anis Amri, le principal suspect de l'attentat au camion qui a fait 12 morts sur un marché de Noël à Berlin.

: "Notre travail sur la scène de crime est terminé. Nous rendons la place Breitscheid au public berlinois" a annoncé la police berlinoise sur son compte Twitter, accompagnant son tweet de deux photos du marché de Noël intact.

: On commence par un premier tour d'horizon de l'actualité de ce début de journée :



Le suspect de l'attentat de Berlin est identifié comme étant Anis Amri, un Tunisien âgé de 24 ans. Voici ce que l'on sait de cet homme qui "pourrait être dangereux et armé". Le parquet fédéral allemand offre une récompense de 100 000 euros pour toute information aidant à son arrestation.



Retardée par une tempête de neige, l'évacuation des combattants et des civils se poursuit à Alep. Le grand reporter de France 2 Franck Genauzeau est sur place et vous livre ses images au cœur des convois.



• L'armée nigériane dit avoir libéré 1 800 civils des mains des islamistes de Boko Haram en une semaine. Elle affirme également avoir capturé plus de 500 combattants au cours de la semaine écoulée.



Le PSG a largement renoué avec la victoire (5-0) contre Lorient avant la trêve de la Ligue 1. Monaco, de son côté, s'est imposé 2-1 face à Caen, talonnant de deux points au classement le champion d'automne, Nice, qui a fait match nul face à Bordeaux.