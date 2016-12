DIRECT. Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, a été tué à Milan

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BERLIN

: Avant de s'installer en Allemagne en juillet 2015, Anis Amri avait passé quatre ans en Italie peu après être arrivé de Tunisie sur l'île de Lampedusa en 2011. Il avait été condamné pour avoir mis le feu à une école.

: Le ministre de l'Intérieur italien n'a pas donné d'information sur le parcours exact du terroriste. Ce sont seulement les médias italiens qui l'évoquent. Une fois de plus, restons prudent et attendons une confirmation officielle.

: Des médias italiens disent que le suspect est passé par la France.

: Ça semble confus : il arrivait de France, ou bien partait-il en France ?

: Le ministre de l'intérieur italien confirme que l'homme a été tué vers 3 heures du matin, lors d'un contrôle de routine. Il a sorti une arme et a été abattu par la police.

: Marco Minniti, le ministre de l'Intérieur italien, confirme que l'homme abattu cette nuit près de la gare de Milan est "sans l'ombre d'un doute" Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin.

: La conférence de presse du ministre de l'Intérieur italien commence. Pour l'instant, seuls les médias italiens affirment que l'auteur présumé de l'attaque au camion-bélier de Berlin a été abattu lors d'un contrôle de police dans la nuit à Milan. On attend une confirmation officielle.

: Le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, doit tenir une conférence de presse dans quelques minutes pour revenir sur les événements de Milan. On saura s'il y a un lien avec l'attentat de Berlin.

: A Milan (Italie), un homme a effectivement été tué après avoir tiré sur des policiers. Mais impossible pour le moment de faire un lien avec les attentats de Berlin.

: Dans la traque d'Anis Amri, plusieurs signalement nous parviennent en effet. Le principal suspect de l'attentat de Berlin aurait été vu au Danemark et en Italie. Rien n'est confirmé pour le moment, nous cherchons à en savoir plus. Il faut rester extrêmement prudent.

: La RTBF annonce que le suspect de l'attentat de berlin aurait ete abbatu à Milan, des infos ?

: Des nouvelles sur le suspect de Berlin? Nouvelles contradictoires sur les chaines anglophones. Tué en Italie ou vu au Danemark. Des nouvelles?

