Attentat de Berlin : de l'Allemagne à l'Italie en passant par les Pays-Bas et la France, la cavale d'Anis Amri

Les caméras de vidéosurveillance livrent peu à peu des informations sur l'auteur présumé de l'attentat de Berlin. Avant d'être abattu par la police italienne à Milan, dans la nuit du 22 au 23 décembre, Anis Amri a transité par les Pays-Bas avant de passer par la France pour rejoindre l'Italie. Franceinfo tente de reconstituer le parcours du terroriste les jours qui ont suivi son attaque au camion-bélier d'un marché de Noël.

Il prend un bus à Nimègue le 21 décembre

L'attentat du marché de Noël a été commis à Berlin, lundi 19 décembre à 20 heures. On ignore où Anis Amri, le principal suspect, a passé les journées du lendemain et du surlendemain. Mais, deux jours après l'attaque qui a fait 12 morts et 45 blessés, on retrouve la trace de ce Tunisien de 24 ans aux Pays-Bas.

Anis Amri "aurait voyagé dans la nuit du 21 au 22 décembre par car depuis la gare routière de Nimègue", une ville des Pays-Bas située à moins de 5 km de la frontière avec l'Allemagne. Il aurait emprunté un bus de la compagnie FlixBus jusqu'à la gare routière de Lyon Part-Dieu, selon les informations de franceinfo. Les investigations se poursuivent pour savoir comment le terroriste a rejoint Nimègue depuis Berlin, deux villes distantes de 630 km.

"Sur lui, les enquêteurs ont découvert des cartes SIM distribuées à Nimègue dans le cadre d'une opération marketing. C’est grâce à cet élément qu’ils sont remontés jusqu’à cette ville des Pays-Bas", indique BFMTV.

Présent à la gare de Lyon Part-Dieu le 22 décembre

Dans l'après-midi du 22 décembre, Anis Amri est à Lyon, selon des images filmées par les caméras de vidéosurveillance de la gare Lyon Part-Dieu. Il est seul, selon une source citée par l'AFP. "Vu dans la gare et sur le quai, il a acheté, en liquide, jeudi après-midi, un billet de train pour Milan, avec une correspondance à Chambéry", souligne BFMTV.



Anis Amri : que faisait-il en France?

Il arrive en train à Milan dans la nuit du 22 au 23 décembre

Les images des caméras de la gare de Chambéry, où le jeune homme aurait pris sa correspondance pour l'Italie, "sont toujours en cours d'exploitation", assure Le Figaro. Anis Amri arrive dans la nuit du 22 au 23 décembre à Milan, comme le prouve la vidéo issue d'une caméra de surveillance de la gare de la ville italienne diffusée, mardi 27 décembre, par la police.

Le suspect est filmé de dos, sur un passage piétons, avec un petit sac sur les épaules. Il vient d'arriver de Chambéry, via Turin où il s'est arrêté pendant trois heures avant de changer de train, "sans avoir rencontré personne", précisent les enquêteurs, cités par Le Figaro.

"Deux heures plus tard, arrivé à Sesto San Giovanni, la banlieue ouvrière de Milan où se trouve une importante communauté salafiste", poursuit le journal, Anis Amri est abattu près de la gare par une patrouille de police sur laquelle il avait ouvert le feu, lors d'un contrôle de routine. Il avait sur lui 1 500 euros en liquide, mais aucun document d'identité.