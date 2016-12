Allemagne : deux hommes soupçonnés de préparer un attentat dans un centre commercial arrêtés

Trois jours après l'attaque au camion qui a fait 12 morts sur un marché de Noël à Berlin, le principal suspect est toujours activement recherché par la police allemande. Pendant ce temps, dans l'ouest du pays, la police a arrêté deux hommes soupçonnés de préparer un attentat visant un centre commercial à Oberhausen.

Il s'agit de deux frères de 28 et 31 ans originaires du Kosovo, a précisé la police d'Essen dans la nuit de jeudi à vendredi. Les enquêteurs tentent actuellement de déterminer quel était le stade de préparation de cette attaque et si d'autres personnes sont impliquées dans le projet.

Un des plus grands centres commerciaux du pays

La police, alertée par les services de renseignements, a déployé dans la soirée de jeudi des forces de l'ordre aux alentours du centre commercial et sur un marché de Noël tout proche, selon la même source. Le centre commercial visé, le Centro, est l'un des plus grands d'Allemagne et compte 250 boutiques particulièrement visitées lors des achats de Noël. Il se situe dans une ancienne aciérie d'Oberhausen, une ville proche d'Essen, dans l'ancien bassin industriel de la Ruhr.