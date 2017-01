Appel à témoignages : racontez-nous vos galères lors de vos séjours Erasmus

Erasmus fête déjà ses 30 ans. Ouverture sur une autre culture, perfectionnement d'une nouvelle langue, rencontres... En facilitant la mobilité des jeunes, ce programme d'échange a offert à plus de 3 millions d'étudiants européens des expériences uniques et souvent très enrichissantes. Mais aussi, comme tout voyage à l'étranger, son lot de problèmes logistiques et de mésaventures.

Dans le cadre des festivités pour les 30 ans du programme Erasmus, franceinfo cherche à savoir si vous avez vécu de grosses galères liées à votre séjour à l'étranger. Avez-vous eu des problèmes administratifs ? Financiers ? Avez-vous dû écourter votre séjour ?

Que vous soyez partis en échange récemment ou il y a plusieurs années, nous aimerions recueillir vos témoignages. Pour nous joindre, utilisez l'espace "réagir" ci-dessous. Attention : n'oubliez pas de laisser une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, afin que nous puissions vous recontacter. Vos coordonnées ne seront évidemment pas publiées.