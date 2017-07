VIDEO. Au zoo de Berlin, Angela Merkel et Xi Jinping présentent deux pandas géants prêtés par la Chine

Angela Merkel était tout sourire. La chancelière allemande et le président chinois, Xi Jinping, ont présenté au public, mercredi 5 juillet, Meng Meng et Jiao Qing, deux pandas "ambassadeurs" désormais hébergés au zoo de Berlin (Allemagne), où ils seront les représentants de l'amitié germano-chinoise.

Les deux dirigeants ont inauguré un pavillon baptisé "la Maison des pandas", où la femelle Meng Meng ("Petit rêve") et le mâle Jiao Qing ("Petit trésor") vont résider, dévoilant des enclos dans lesquels les deux animaux étaient en train de se restaurer, mordant goulûment dans des tiges de bambou, sous les regards d'une multitude d'officiels et de journalistes. Agés de bientôt 4 et 7 ans, les pandas coûteront chaque année environ 920 000 euros au zoo de Berlin, qui a déjà investi plus de 9 millions d'euros pour aménager "la Maison des pandas".

"Diplomatie du panda"

Les deux dirigeants ont organisé la première sortie publique des deux nouveaux pensionnaires du zoo mercredi, deux jours avant l'ouverture du sommet du G20, prévu les 7 et 8 juillet à Hambourg.

L'emménagement à Berlin de ces deux animaux, considérés comme des trésors nationaux en Chine, constitue un nouvel épisode de la "diplomatie du panda" instaurée par Pékin pour entretenir ses bonnes relations avec ses partenaires. La Chine n'a envoyé ces ambassadeurs spéciaux que dans une douzaine de pays.