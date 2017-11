DIRECT. Allemagne : le président demande aux partis de poursuivre les discussions pour former un nouveau gouvernement

Ce qu'il faut savoir

L'Allemagne toujours plongée dans une crise politique. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a exhorté les partis au compromis pour gouverner, dans une allocution télévisée, lundi 20 novembre. "J'attends de tous [les partis] qu'ils soient disponibles pour le dialogue afin de rendre possible, dans un délai raisonnable, la formation d'un gouvernement", a-t-il déclaré. Angela Merkel n'est pas parvenue à former un gouvernement avec les libéraux (FDP) et les écologistes après les élections du 24 septembre.

L'échec des négociations autour de l'immigration. Les Conservateurs et libéraux veulent serrer la vis sur les migrants quand les Verts prônent davantage de générosité.

Le SPD ne veut pas participer à la coalition. Les anciens alliés sociaux-démocrates (SPD) ont refusé toute coalition sous l'égide de la chancelière.

La France pour une Allemagne "stable et forte". "Nous souhaitons, pour l'Allemagne et pour l'Europe, que notre principal partenaire soit stable et fort, pour avancer ensemble", a indiqué l'Elysée dans un communiqué.