D'anciens salariés dénoncent un système de "caisse noire" à l'ambassade d'Allemagne à Paris

Deux anciens salariés de l'ambassade d'Allemagne en France ont assigné l'Etat allemand devant les prud'hommes de Paris pour "travail dissimulé" et "licenciement abusif", en dénonçant un système de rémunérations non déclarées, a annoncé leur avocat, mercredi 1er novembre, confirmant une information du Monde (édition abonnés).

"Tout part d'un système de rémunérations en liquide non déclarées mis en place en 2007 par une note de l'ambassade, avec l'aval du ministère des Affaires étrangères allemand", a indiqué Me Antoine Gillot, qui défend l'ancien majordome de l'ambassade et un ancien maître d'hôtel.

Des compléments de revenus en espèces

Selon Le Monde publié mardi, ce système prévoyait des compléments de revenus en espèces pour les employés, pour partie grâce à une mécanique de fausse facturation liée à des événements organisés à la résidence de l'ambassadeur, notamment par des entreprises.

Le quotidien su soir, qui dit avoir pris connaissance de documents comptables internes à l'ambassade, évalue les sommes ainsi distribuées à "plusieurs centaines de milliers d'euros" depuis 2007. Selon Me Gillot, c'est à l'occasion du départ de l'ambassadrice alors en poste que le majordome a été licencié à l'automne 2015.

"Il restait un reliquat qu'elle a voulu distribuer, essentiellement au cuisinier et au majordome. Ce dernier a dit qu'il serait peut-être plus juste de partager équitablement avec tout le personnel. C'est de là que part une véritable cabale contre lui. On l'a accusé de comportements frôlant le harcèlement inventés de toutes pièces, alors qu'il a des états de service remarquables pendant onze ans", a-t-il affirmé.

Le maître d'hôtel licencié

Le maître d'hôtel a, pour sa part, été "licencié quelques mois plus tard pour des comportements irrespectueux sans fondement, en réalité car il avait lancé une pétition pour défendre le majordome", a poursuivi l'avocat. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand, Rainer Breul, a répondu que l'Allemagne allait "enquêter sur ces allégations".

"Les représentations de l'Allemagne à l'étranger doivent non seulement se conformer aux lois allemandes, mais aussi aux exigences du droit du travail local et social", a-t-il souligné. Il a ajouté ne pas vouloir commenter la procédure en cours, qui part "d'un différend juridique personnel entre l'ambassade de Paris et deux anciens salariés".