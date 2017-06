Allemagne : une fusillade à Munich fait plusieurs blessés, le tireur présumé interpellé

L'individu qui a blessé plusieurs personnes par balles, mardi 13 juin, dans une gare près de Munich (Allemagne) n'avait ni motivation politique ni religieuse, a indiqué la police.

"Il s'agit d'un homme agissant seul et agissant pour des raisons personnelles, il n'y a pas de motivation politique ou religieuse", a déclaré à la télévision allemande Marcus da Gloria Martins, porte-parole de la police de Munich, précisant que l'individu avait utilisé l'arme d'un policier et tenté de pousser un agent sous les roues d'un train entrant en gare.

Les blessés sont une policière gravement touchée, le tireur présumé, ainsi que deux personnes "extérieures aux faits", selon la police. Les jours de ces deux dernières personnes ne sont pas en danger.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.