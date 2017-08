Allemagne : jusqu'à 70 000 personnes vont être évacuées pour le déminage d'une bombe à Francfort

L'engin pourrait souffler un pâté de maison. Jusqu'à 70 000 personnes vont être évacuées de leur quartier, dimanche 3 septembre à Francfort (Allemagne), pour permettre le désamorçage d'une bombe datant de la Seconde guerre mondiale, ont annoncé la police et les pompiers mercredi 30 août.

La bombe, un engin de type HC4000 utilisé par la Royal Air Force britannique, pèserait 1,8 tonnes et contiendrait 1,4 tonne d'explosif, selon le quotidien allemand Bild. Elle a été découverte au cours de travaux dans une rue du quartier de Westend, près de centre-ville et du Zeil, la principale artère commerçante de Francfort, selon un communiqué conjoint de la police et des pompiers de la ville.

"En raison de la taille de la bombe, d'importantes mesures d'évacuation doivent être prises", explique le communiqué. Selon Bild, l'évacuation concernera un périmètre de 1,5 km autour du lieu de la découverte de la bombe.

Des milliers d'Allemands régulièrement évacués

Si 70 000 personnes sont bien évacuées dimanche à Francfort, ce sera la plus importante évacuation de ce type en Allemagne depuis le dernier conflit mondial. Du fait des bombardements alliés intensifs de la Seconde guerre mondiale, les services de déminage allemands doivent régulièrement neutraliser des bombes et et obus de l'époque dans le pays. Ils sont souvent découverts lors de chantiers de construction, dans des forêts, des champs voire des jardins.

Jusqu'à présent, la plus grande évacuation due à un déminage de ce type s'est déroulée à Augsbourg, dans le sud de l'Allemagne, le 25 décembre 2016. 54 000 personnes ont dû quitter leurs logements ce jour-là pour permettre le désamorçage d'une bombe pesant 1,8 tonnes. En mai, 50 000 personnes ont aussi été évacuées à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, pendant la neutralisation de trois bombes britanniques.