Allemagne : Angela Merkel en pleine crise après l'échec de négociations gouvernementales

C'est la plus grave crise politique qu'elle rencontre en 12 ans de pouvoir. La chancelière allemande Angela Merkel a "déploré" l'échec de négociations pour former un gouvernement en Allemagne, dimanche 19 novembre, estimant qu'un accord aurait été possible avec un peu plus de volonté de compromis. Cette crise pourrait à terme signer la fin de sa carrière politique.

Faute d'alternative, la première puissance économique européenne se prépare à plusieurs semaines ou mois de paralysie politique, sur le plan national comme en Europe. Les Allemands pourraient même retourner aux urnes début 2018, alors qu'ils viennent fin septembre d'élire leurs députés.

Au pouvoir depuis 2005, Angela Merkel a remporté ces dernières législatives, mais avec le pire score pour son parti conservateur depuis 1949, dans un contexte de percée de l'extrême droite et de mécontentement face à l'arrivée de plus d'un million de migrants. Cette situation, ajoutée au refus des sociaux-démocrates de continuer à gouverner avec elle, la prive de majorité évidente au Bundestag. Depuis plus d'un mois, la chancelière négociait une coalition encore jamais expérimentée au plan national, entre son parti conservateur (CDU-CSU), les Libéraux, et les Ecologistes.

Des "semaines difficiles à venir"

Après plus d'un mois de tractations laborieuses et un dernier week-end marathon, les Libéraux ont jeté l'éponge dimanche soir, jugeant les positions des uns et des autres trop antagonistes. "Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner", a déclaré le président du parti libéral FDP, Christian Lindner, à la presse à Berlin (Allemagne). Ce dernier a jugé qu'il n'y avait pas de "positions communes et de confiance mutuelle" suffisantes pour envisager un gouvernement de ce type pendant quatre ans.

Les tractations ont principalement buté sur la question de l'immigration et des suites de la politique généreuse d'accueil des demandeurs d'asile de la chancelière allemande. Les partis n'ont pas réussi à s'entendre sur un plafonnement du nombre de demandeurs d'asile, ni sur la question de savoir si tout ou une partie seulement des réfugiés devaient avoir droit au regroupement familial en Allemagne. Les questions environnementales ont également constitué l'autre grand sujet de discorde entre les Verts et les autres partis.

Dans l'immédiat, Angela Merkel doit continuer à diriger, comme elle le fait depuis un mois, un gouvernement qui se contente de gérer les affaires courantes et ne peut donc prendre aucune décision majeure. La chancelière a néanmoins promis de "tout faire pour que ce pays soit bien dirigé au cours des semaines difficiles à venir".

De nouvelles élections en perspective

Quelle issue désormais pour le pays ? Angela Merkel a déclaré vouloir consulter lundi le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, à qui la constitution confère un rôle clé pour les choix à venir. La constitution ne fixant pas de limite pour la formation d'un gouvernement, Angela Merkel peut en principe, après une pause, faire une nouvelle tentative de coalition avec les quatre partis. Mais la tâche s'annonce rude, compte tenu des divisions.

Elle peut aussi essayer de convaincre les sociaux-démocrates de revenir sur leur refus de gouverner avec elle. Mais le parti social-démocrate, le SPD, ne cesse de réitérer son souhait de faire une cure d'opposition. La chancelière a pour le reste rejeté l'idée de se faire élire pour un quatrième mandat à la tête d'un gouvernement minoritaire.

Reste donc l'issue la plus probable : de nouvelles élections. Dans un pareil cas de figure, Angela Merkel aura toutes les peines à convaincre son parti de mener la bataille.