Allemagne : le parti d'extrême droite NPD ne sera pas interdit

La Cour constitutionnelle allemande a rejeté la demande d'interdiction du parti d'extrême droite NPD (Parti national-démocrate), mardi 17 janvier. "Les demandes du plaignant sont rejetées (...) A l'unanimité, la deuxième chambre a estimé que certes le NPD a des objectifs anticonstitutionnels, mais il n'y a actuellement pas d'éléments concrets de poids laissant penser que l'action (du parti) puisse être couronnée de succès", a indiqué le président de la cour, Andreas Vosskuhle.

Cette demande d'interdiction, la seconde à échouer après celle de 2003, avait été présentée par la chambre haute du Parlement allemand, le Bundesrat, en 2013, après la découverte deux ans plus tôt d'une série de meurtres racistes commis par trois militants néonazis d'un groupuscule baptisé "Clandestinité national-socialiste" (NSU), proches du NPD.

1% des intentions de vote

Mais du fait de sa faible audience, moins de 6 000 membres, le NPD ne représente pas une menace pour les fondements de la république fédérale, selon les juges, pour qui le comportement de ces militants, certains violents, "n'en font pas un problème constitutionnel, mais un problème à traiter par la police et la justice".

Fondé en 1964, le NPD "partage des caractéristiques essentielles" avec la doctrine nazie et "veut déstabiliser et mettre à bas l'ordre libéral-démocratique", avait argumenté le Bundesrat dans sa demande d'interdiction. Ce parti est aussi considéré par l'essentiel de la classe politique allemande comme un réceptacle pour des groupuscules néonazis tentés par la violence antisémite et xénophobe. Le NPD est cependant en perte d'audience, crédité dans les sondages nationaux de seulement 1% des intentions de vote. Aujourd'hui, le mouvement ne compte plus qu'un siège significatif, un député européen élu en 2014, Udo Voigt.