Allemagne : ce que l'on sait de l'attaque à la hache qui a fait sept blessés à Düsseldorf

Peu avant 20h50, jeudi 9 mars, un homme de 36 ans est sorti d'un train de banlieue armé d'une hache et s'en est pris aux voyageurs présents dans la gare centrale de Düsseldorf en Allemagne. Il a ainsi fait sept blessés dont trois graves et quatre légers. Franceinfo résume ce que l'on sait sur cette attaque.

Où l'attaque a-t-elle eu lieu ?

L'attaque s'est produite dans la gare centrale de Düsseldorf, une ville située dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans l'ouest de l'Allemagne. L'assaillant est sorti d'un train de banlieue et s'en est pris aux voyageurs présents dans cette station du centre-ville. La gare a été évacuée et les forces de l'ordre se sont déployées massivement aux abords du bâtiment. Complètement interrompu, le trafic ferroviaire a pu reprendre à la gare de Saint-Augustin dès 00h45.

Y a-t-il des victimes ?

"Nous étions sur le quai et on attendait un train. Le train est arrivé et soudain quelqu'un avec une hache est sorti et a frappé des gens avec une hache", a indiqué un témoin cité par le journal Bild (en allemand). Selon le porte-parole de la police locale, l'individu aurait attaqué les passants au hasard. Sept personnes ont été blessées dans l'attaque, dont trois gravement et quatre légèrement. Aucun autre détail sur leur état de santé n'a été communiqué, vendredi 10 mars dans la matinée.

Que sait-on de l'assaillant ?

Le suspect est un homme de 36 ans originaire d'ex-Yougoslavie et souffrant "apparemment de troubles mentaux". Il se trouvait au moment des faits "dans un état psychique particulier" et "c'est à cause de cet état qu'il a commis cet acte", a indiqué un porte-parole de la police à l'agence DPA.

Il a été arrêté après l'attaque. Selon le communiqué de la police, le suspect a sauté d'un pont en tentant de s'enfuir et s'est grièvement blessé dans sa chute. Il n'était pas en état d'être interrogé et les raisons de son acte demeurent donc inconnues, selon l'agence allemande DPA.

Dans quel contexte a eu lieu l'attaque ?

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive en raison de la menace jihadiste, particulièrement depuis l'attentat au camion-bélier de à Berlin revendiquée par le groupe Etat islamique et qui avait fait 12 morts. Les services de renseignement intérieur estiment à environ 10 000 le nombre d'islamistes radicaux dans le pays, dont 1 600 sont soupçonnés de pouvoir passer à la violence.

En juillet 2016, une autre agression à la hache, revendiquée par l'Etat islamique, avait été commise dans un train. Pour le moment, les raisons du passage à l'acte de l'assaillant de Düsseldorf, jeudi 9 mars demeurent inconnues.