VIDEO. "Je ne me reconnais pas" : un sans-abri entièrement relooké en Espagne

L'histoire a attendri des centaines de milliers d'internautes. Lundi 13 mars, un salon de coiffure de Majorque, la plus grande île des Baléares, au large de l'Espagne, a diffusé une vidéo montrant la transformation impressionnante d'un sans-abri, Jose Antonio. L'homme de 55 ans commence par décrire sa situation. "J'aime ce que je suis, mais je ne peux pas être satisfait de ma vie. Je sais que c'est impossible de changer certaines choses, mais je peux rendre ma vie plus confortable. Et je dois commencer par mon apparence, parce que c'est très important", explique Jose Antonio dans la vidéo.

"L'objectif était de changer sa situation"

Commence alors une séance de relooking : coiffure, rasage, teinture et nouveaux vêtements. Devant le résultat, Jose Antonio fond en larmes. "Mon Dieu, je ne me reconnais pas", affirme l'homme. "L'objectif, c'était de changer sa situation, qu'il cesse de dormir dehors. Finalement, nous avons trouvé un sponsor qui l'aide financièrement chaque mois pour lui payer une chambre dans une collocation", a expliqué par la suite le propriétaire du salon de coiffure au site La Vanguardia (en espagnol). Il lui a même créé une adresse mail, afin qu'il reçoive des offres d'emploi et des messages d'encouragement.