VIDEO. Espagne : un amateur de montagnes russes entre en collision avec un pigeon

Cet amateur de sensations fortes se rappellera du jeudi 6 avril, jour de l'inauguration du Ferrari Land, le troisième parc d'attractions du complexe de loisirs PortAventura situé près de Salou, en Espagne. Sur l'un des manèges les plus spectaculaires, il s'est reçu un pigeon en pleine face et sur le cou comme le montre cette vidéo postée sur YouTube. L'accident aurait pu être beaucoup plus grave reprend Marca (en espagnol), car ces montagnes russes peuvent atteindre la vitesse de 180 km/h en seulement cinq secondes.

Un accélérateur vertical qui propulse les visiteurs à une altitude de 112 mètres

Le Red Force, l'attraction phare du nouveau parc, venait d'être inauguré en présence de Piero Ferrari, l'un des deux fils du fondateur de la marque italienne, raconte Auto Plus. Les trains de ce grand huit montent à une hauteur de 112 mètres sur un parcours de 880 mètres.

.