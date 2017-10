VIDEOS. Catalogne : des milliers de manifestants opposés à l'indépendance défilent à Barcelone

Des milliers de personnes convergent, dimanche 29 octobre, vers le centre de Barcelone pour défendre l'unité de l'Espagne, moins de 48 heures après la proclamation de l'indépendance par le Parlement régional. La manifestation en faveur du maintien dans le royaume d'Espagne intervient après plusieurs rassemblements en Catalogne pour célébrer vendredi soir la naissance de la "République catalane".

L'appel de l'association organisatrice, la Société civile catalane, est assorti de deux mots : "coexistence" et surtout "seny", ce "bon sens" supposé réunir une majorité des Catalans face à ce que les détracteurs des indépendantistes qualifient de fuite en avant ou de "déraison". Leur but est clair : démontrer que la réalité de ce territoire grand comme la Belgique reste très nuancée.

Aux cris de "Puigdemont en prison", de nombreux Espagnols anti-sécession se dirigent vers l'une des avenues les plus connues de la capitale catalane, le Passeig de Gracia, pour une manifestation entourée d'un important dispositif policier.

Large crowds gathering for pro-unity demonstration in centre of #Barcelona #Spain #Catalonia pic.twitter.com/pSNL9qhHBv