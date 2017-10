VIDEO. Les élus catalans entonnent l'hymne de la Catalogne après le vote de la motion d'indépendance

Le Parlement catalan s'est prononcé, vendredi 27 octobre, en faveur d'une résolution déclarant que la région devient un "Etat indépendant prenant la forme d'une République". Cette motion a été adoptée à bulletins secrets en l'absence de l'opposition, qui avait quitté l'hémicycle, par 70 voix pour, dix voix contre et deux abstentions.

A l'extérieur du Parlement, plusieurs dizaines de milliers de manifestants indépendantistes ont salué par des clameurs de joie l'annonce du résultat. A l'intérieur, les élus ont eux entonné l'hymne nationaliste, Els Segadors ("Les moissonneurs" en catalan), qui commence par ces paroles : "La Catalogne triomphante, redeviendra riche et prospère, renvoie ces gens, si vaniteux et méprisants !" Ils ont ensuite crié "Vive la Catalogne !"

Un vote boycotté par l'opposition

Les députés du Parti socialiste, du Parti populaire (conservateurs) et de Ciudadanos (centre) ont boycotté le vote de cette résolution, en signe de protestation avant que les élus des partis indépendantistes Junts pel Si, CUP et Catalunya Si Que Es Pot, associé à Podemos, ne commencent à déposer leurs suffrages. Auparavant, un représentant de l'opposition, Carlos Carrizosa, porte-parole du parti Ciudadanos, avait ainsi brandi la résolution et l'avait déchiré lançant à Carles Puigdemont : "Ce papier que vous avez rédigé détruit ce qu'il y a de plus sacré, la coexistence" en Catalogne.