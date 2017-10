VIDEO. Après la déclaration d'indépendance, Puigdemont appelle les Catalans à rester "sur le terrain de la paix"

franceinfo avec AFP et Reuters

Carles Puigdemont a pris la parole dans les couloirs du Parlement catalan, vendredi 27 octobre, quelques minutes après la déclaration d'indépendance de la Catalogne vis-à-vis des autorités de Madrid. Le président de la région a appelé les Catalans à rester "sur le terrain de la paix et du civisme".

Les parlementaires catalans ont adopté une résolution déclarant que leur région devenait une République indépendante. Cette résolution a été adoptée en l'absence de l'opposition, qui avait quitté l'hémicycle, par 70 voix pour, dix voix contre et deux abstentions.

"Viennent des heures pendant lesquelles il nous faudra maintenir l'élan de ce pays [la Catalogne] et le maintenir surtout sur le terrain de la paix, du civisme et de la dignité", a déclaré Carles Puigdemont, longuement applaudi par des députés et maires séparatistes. L'hymne catalan a ensuite été entonné par plusieurs dizaines d'élus.