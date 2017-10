Etats-Unis, France, Allemagne… Ces pays qui refusent de reconnaître l'indépendance de la Catalogne

L'accueil est plutôt froid. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a apporté son soutien à Madrid après la déclaration d'indépendance de la Catalogne, vendredi 27 octobre. Il a déclaré que l'Espagne restait "la seule interlocutrice" de l'Union européenne. Plusieurs pays lui ont emboîté le pas.

L'Allemagne

Berlin refuse de reconnaître l'indépendance de la Catalogne et soutient pleinement Madrid. Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel a déclaré que Berlin soutenait la position "claire" de Mariano Rajoy, qui vise à ramener l'ordre et le calme. "Nous espérons que toutes les personnes concernées utiliseront les voies du dialogue et de la désescalade", a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni

Même tonalité du côté du gouvernement britannique. "Le Royaume-Uni ne reconnaît et ne reconnaîtra pas la déclaration unilatérale d'indépendance faite par le parlement régional catalan", a annoncé un porte-parole du gouvernement. "Elle est basée sur un vote qui a été déclaré illégal par les tribunaux espagnols. Nous continuons à vouloir voir l'Etat de droit maintenu, la Constitution espagnole respectée, et l'unité préservée."

La France

Emmanuel Macron a également apporté son "plein soutien" aux autorités centrales espagnoles, en marge d'un déplacement en Guyane, vendredi. "Je l'ai toujours dit, moi j'ai un interlocuteur en Espagne, c'est le Premier ministre Rajoy et je n'ai pas de commentaire à faire sur des sujets qui sont des sujets intérieurs, a déclaré le président français à la presse. Il y a un Etat de droit en Espagne avec des règles constitutionnelles, [Mariano Rajoy] veut les faire respecter et il a mon plein soutien."

Les Etats-Unis

Les Etats-Unis se sont également exprimés. "La Catalogne fait partie intégrante de l'Espagne, et les Etats-Unis soutiennent les mesures constitutionnelles du gouvernement espagnol visant à maintenir l'Espagne forte et unie", a indiqué la porte-parole du département d'Etat. "Les Etats-Unis jouissent d'une grande amitié et d'un partenariat durable avec notre allié de l'Otan, l'Espagne", a-t-elle ajouté, soulignant que les Etats-Unis et l'Espagne "coopèrent étroitement pour faire progresser [leurs] priorités économiques et de sécurité communes".